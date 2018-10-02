Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

1 / 18 Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Cengiz Ünderli Roma sahasında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

2 / 18 Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi 3. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.

3 / 18 40'ta Cengiz Ünder'in asistinde Dzeko topu kontrol edip ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

4 / 18 İkinci yarıda da üstün bir futbol sergileyen Roma'da 64'te defansın arkasına sarkan milli yıldızımız Cengiz Ünder, attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.

5 / 18 Dakikalar 73'ü gösterdiğince yine savunma arkasına sarkan Cengiz'in vuruşunu kaleci tokatladı, seken topu Kluivert tamamladı ve skor 4-0 oldu.

6 / 18 84'te Fazio, Roma adına bir gol daha attı ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçersiz sayıldı.

7 / 18 90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Dzeko hat-trick yaptı ve Roma'nın 5-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.

8 / 18 Grubun diğer maçında ise CSKA Moskova sahasında büyük bir sürprize imza attı ve Real Madrid'i 1-0 yendi.

9 / 18 Bu sonuçların ardından G Grubu'nda CSKA Moskova 4 puanla lider, Real Madrid ve Roma 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Vktoria Plzen ise 1 puanla son sırada yer aldı.

10 / 18 H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u Dybala'nın hat-trick'iyle 3-0 yendi.

11 / 18 Grubun diğer maçında ise Manchester United evinde Valencia'yla 0-0 berabere kaldı.

12 / 18 Bu sonuçların ardından Juventus 6 puanla lider, Manchester United 4 puanla ikinci, Valencia 1 puanla üçüncü, Young Boys ise puansız olarak son sırada yer aldı.

13 / 18 F Grubu'nda ise Manchester City deplasmanda Hoffenheim'ı Aguero ve David Silva'nın golleriyle 2-1 yendi.

14 / 18 Grubun diğer maçında ise Lyon 2-0 geriye düştüğü maçta Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı.

15 / 18 Bu sonuçların ardından Lyon 4 puanla lider, City 3 puanla ikinci, Shakhtar 2 puanla üçüncü, Hoffenheim ise 1 puanla son sırada kaldı.

16 / 18 E Grubu'nda Bayern Münih sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

17 / 18 Grubun diğer maçında ise Benfica deplasmanda AEK'yı 3-2 yendi.