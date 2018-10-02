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Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 02.10.2018 22:13 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının ilk gün karşılaşmaları sona erdi. Roma, Viktoria Plzen'i sahadan silerken Cengiz Ünder şov yaptı. İşte Şampiyonlar Ligi maçlarından tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları (Salı günü)

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Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Cengiz Ünderli Roma sahasında Viktoria Plzen ile karşılaştı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Cengiz Ünderli Roma sahasında Viktoria Plzen ile karşılaştı.
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Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi 3. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi 3. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 öne geçti.
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40'ta Cengiz Ünder'in asistinde Dzeko topu kontrol edip ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

40'ta Cengiz Ünder'in asistinde Dzeko topu kontrol edip ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
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İkinci yarıda da üstün bir futbol sergileyen Roma'da 64'te defansın arkasına sarkan milli yıldızımız Cengiz Ünder, attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda da üstün bir futbol sergileyen Roma'da 64'te defansın arkasına sarkan milli yıldızımız Cengiz Ünder, attığı şık golle durumu 3-0'a getirdi.
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Dakikalar 73'ü gösterdiğince yine savunma arkasına sarkan Cengiz'in vuruşunu kaleci tokatladı, seken topu Kluivert tamamladı ve skor 4-0 oldu.

Dakikalar 73'ü gösterdiğince yine savunma arkasına sarkan Cengiz'in vuruşunu kaleci tokatladı, seken topu Kluivert tamamladı ve skor 4-0 oldu.
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84'te Fazio, Roma adına bir gol daha attı ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçersiz sayıldı.

84'te Fazio, Roma adına bir gol daha attı ancak pozisyon ofsayt olduğu için gol geçersiz sayıldı.
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90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Dzeko hat-trick yaptı ve Roma'nın 5-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.

90+2'de bir kez daha sahneye çıkan Dzeko hat-trick yaptı ve Roma'nın 5-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu.
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Grubun diğer maçında ise CSKA Moskova sahasında büyük bir sürprize imza attı ve Real Madrid'i 1-0 yendi.

Grubun diğer maçında ise CSKA Moskova sahasında büyük bir sürprize imza attı ve Real Madrid'i 1-0 yendi.
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Bu sonuçların ardından G Grubu'nda CSKA Moskova 4 puanla lider, Real Madrid ve Roma 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Vktoria Plzen ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından G Grubu'nda CSKA Moskova 4 puanla lider, Real Madrid ve Roma 3'er puanla ikinci ve üçüncü, Vktoria Plzen ise 1 puanla son sırada yer aldı.
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H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u Dybala'nın hat-trick'iyle 3-0 yendi.

H Grubu'nda Juventus sahasında Young Boys'u Dybala'nın hat-trick'iyle 3-0 yendi.
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Grubun diğer maçında ise Manchester United evinde Valencia'yla 0-0 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında ise Manchester United evinde Valencia'yla 0-0 berabere kaldı.
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Bu sonuçların ardından Juventus 6 puanla lider, Manchester United 4 puanla ikinci, Valencia 1 puanla üçüncü, Young Boys ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Juventus 6 puanla lider, Manchester United 4 puanla ikinci, Valencia 1 puanla üçüncü, Young Boys ise puansız olarak son sırada yer aldı.
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F Grubu'nda ise Manchester City deplasmanda Hoffenheim'ı Aguero ve David Silva'nın golleriyle 2-1 yendi.

F Grubu'nda ise Manchester City deplasmanda Hoffenheim'ı Aguero ve David Silva'nın golleriyle 2-1 yendi.
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Grubun diğer maçında ise Lyon 2-0 geriye düştüğü maçta Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında ise Lyon 2-0 geriye düştüğü maçta Shakhtar Donetsk ile 2-2 berabere kaldı.
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Bu sonuçların ardından Lyon 4 puanla lider, City 3 puanla ikinci, Shakhtar 2 puanla üçüncü, Hoffenheim ise 1 puanla son sırada kaldı.

Bu sonuçların ardından Lyon 4 puanla lider, City 3 puanla ikinci, Shakhtar 2 puanla üçüncü, Hoffenheim ise 1 puanla son sırada kaldı.
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E Grubu'nda Bayern Münih sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

E Grubu'nda Bayern Münih sahasında Ajax ile 1-1 berabere kaldı.
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Grubun diğer maçında ise Benfica deplasmanda AEK'yı 3-2 yendi.

Grubun diğer maçında ise Benfica deplasmanda AEK'yı 3-2 yendi.
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Bu sonuçların ardından Ajax ve Bayern Münih 4'er puanla bir ve ikinci, Benfica 3 puanla üçüncü, puansız AEK ise son sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Ajax ve Bayern Münih 4'er puanla bir ve ikinci, Benfica 3 puanla üçüncü, puansız AEK ise son sırada yer aldı.
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