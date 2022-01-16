Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

Marsilya taraftarı, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Lille maçı öncesi özel bir tribün şovu yaptı. Bordeaux'ya attığı golle Marsilya'ya 44 yıl sonra deplasmanda galibiyeti getiren milli futbolcumuz için taraftarlar Türk bayrağı ve pankart açtı.

"BU TARİHİ ZAFER İÇİN TEBRİKLER VE TEŞEKKÜRLER"

Lille maçı öncesi tribünde açılan pankartta Cengiz Ünder'in soyadı ve kalp içerisinde Türk bayrağı yer alırken, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri yer aldı. Öte yandan statta Athena'dan "Arsız Gönül" şarkısı çaldı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Bourdeaux'ya konuk olan Marsilya, 37. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmış ve 44 yıl sonra deplasmanda galibiyete uzanmıştı.

