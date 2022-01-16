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Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar

16.01.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya taraftarı, Bordeaux'ya attığı golle deplasmanda 44 yıl sonra galibiyeti getiren Cengiz Ünder için Lille maçında tribünde Türk bayrağı açtı. Taraftarların hazırladıkları özel pankartta ise, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan statta Türk bayrağı ve pankartın açıldığı sırada Athena'dan "Arsız Gönül" şarkısı çaldı.

Cengiz Ünder için Fransa'da müthiş koreografi! Türk bayrağı açıp o şarkıyı çaldılar
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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Marsilya taraftarı, milli futbolcumuz Cengiz Ünder için Lille maçı öncesi özel bir tribün şovu yaptı. Bordeaux'ya attığı golle Marsilya'ya 44 yıl sonra deplasmanda galibiyeti getiren milli futbolcumuz için taraftarlar Türk bayrağı ve pankart açtı.

"BU TARİHİ ZAFER İÇİN TEBRİKLER VE TEŞEKKÜRLER"

Lille maçı öncesi tribünde açılan pankartta Cengiz Ünder'in soyadı ve kalp içerisinde Türk bayrağı yer alırken, "Bu tarihi zafer için tebrikler ve teşekkürler" ifadeleri yer aldı. Öte yandan statta Athena'dan "Arsız Gönül" şarkısı çaldı.

asdasdsawr

NE OLMUŞTU?

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Bourdeaux'ya konuk olan Marsilya, 37. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmış ve 44 yıl sonra deplasmanda galibiyete uzanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder
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