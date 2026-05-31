Cengiz Ünder, memleketi Balıkesir’de genç sporcularla buluştu

Sındırgı Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen ziyarette Cengiz Ünder’i, Futbol Akademisi Antrenörü Niyazi Sayak, teknik heyet ve akademide eğitim gören genç sporcular karşıladı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, gençlerle sohbet ederek mini bir söyleşi gerçekleştirdi.

Avrupa’daki futbol kariyeri ve A Milli Takım’da yaşadığı tecrübeleri paylaşan Ünder, profesyonel futbolcu olma hedefiyle çalışan genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. Başarıya ulaşmak için disiplinli çalışmanın ve hedeflerden vazgeçmemenin önemine dikkat çeken Ünder, gençlerin sorularını da yanıtladı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve genç sporcuların Cengiz Ünder ile bir süre daha sohbet etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır