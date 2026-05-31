Fenerbahçe'de Hakan Safi'den Lewandowski ve Merih Demiral için kritik hamle!

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi kulisler adeta alev aldı! Başkan adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak, dünya futbolunda taşları yerinden oynatacak dev transfer hamleleri için resmi olarak düğmeye bastı.

HAKAN SAFİ’DEN FENERBAHÇE’DE YILIN TRANSFER OPERASYONU! LEWANDOWSKI VE MERİH DEMİRAL BOMBASI...

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı özel habere göre; Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Barcelona forması giyen dünyaca ünlü Polonyalı süper golcü Robert Lewandowski için resmi teklifini yaptı. Seçimi kazanması halinde dünyayı sarsacak bir kadro kurmayı hedefleyen Safi'nin, gol makinesi için tüm şartları zorladığı öğrenildi.

Hakan Safi'nin futbol operasyonunda yer alan isimler, Robert Lewandowski'nin temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdi!

MERİH DEMİRAL İÇİN İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Operasyonun savunma ayağında ise tanıdık ve çok güçlü bir isim var. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Başkan adayı Hakan Safi’nin transfer listesinin ilk sıralarında yer alan milli stoper Merih Demiral için resmi temaslar başladı. Safi’nin, başarılı savunma oyuncusunun menajeriyle yüz yüze resmi bir görüşme gerçekleştirdiği ve projelerini aktardığı bildirildi.