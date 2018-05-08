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Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı

İTALYA HABERLERİ  | 08.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

İtalya Ligi'nde Roma forması giyen Cengiz Ünder sürpriz bir karar aldı...

Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı

Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı ve dünyaca ünlü isimle anlaştı. Cengiz Ünder, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Ramadani ile beraber çalışıyor. Cengiz Ünder'in sosyal medya hesabından Mirsad Türkcan ile yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)

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Cengiz Ünder İtalya roma

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