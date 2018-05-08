Roma'da bu sezon sergilediği performansla alkış toplayan Cengiz Ünder, menajeri Ömer Uzun ile yollarını ayırdı ve dünyaca ünlü isimle anlaştı. Cengiz Ünder, menajer Fali Ramadani ile anlaştı. Eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Ramadani ile beraber çalışıyor. Cengiz Ünder'in sosyal medya hesabından Mirsad Türkcan ile yaptığı paylaşım da dikkat çekti. Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla oynadığı 31 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi. (FUTBOL ARENA)

