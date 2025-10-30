SPOR

Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla Azerbaycan'da buluşacaklar...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak Cenk Tosun için Azerbaycan takımı Neftçi'nin devreye girdiği ve eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar’la yeniden aynı ekipte buluşacağı ifade edildi. | Fenerbahçe haberleri ...

Emre Şen
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, 12 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili flaş iddia Azerbaycan'dan geldi.| Fenerbahçe haberleri ...

AZERBAYCAN EKİBİ NEFTÇİ BAKÜ İSTİYOR

Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla Azerbaycan da buluşacaklar... 1

Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

CENK TOSUN SICAK BAKIYOR! ABOUBAKAR FAKTÖRÜ

Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla Azerbaycan da buluşacaklar... 2

Geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Neftçi, Cenk Tosun için de girişimlere başladı. Aboubakar faktörü sebebiyle teklife sıcak bakan Cenk Tosun'un devre arasında transfer olacağı aktarıldı.

Canlı Skor

