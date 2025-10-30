Cenk Tosun için sürpriz transfer iddiası! Eski takım arkadaşıyla Azerbaycan'da buluşacaklar...

Fenerbahçe, 12 Ekim Pazar günü yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun kadro dışı bırakıldığını duyurmuştu. Cenk Tosun'un geleceğiyle ilgili flaş iddia Azerbaycan'dan geldi.| Fenerbahçe haberleri ...
Azerbaycan'ın Azertac ajansında yer alan bilgilere göre, Neftçi Bakü, kış transfer döneminde Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Geçtiğimiz günlerde eski Beşiktaşlı oyuncu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Neftçi, Cenk Tosun için de girişimlere başladı. Aboubakar faktörü sebebiyle teklife sıcak bakan Cenk Tosun'un devre arasında transfer olacağı aktarıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum