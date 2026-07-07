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Cenk Tosun yeni adresi belli oldu! Tecrübeli oyuncu 1. Lig'e transfer oldu

Cenk Tosun'un yeni takımı netleşti. Süper Lig ve Premier Lig'de önemli deneyimler yaşayan 35 yaşındaki golcü, TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Cenk Tosun yeni adresi belli oldu! Tecrübeli oyuncu 1. Lig'e transfer oldu
Cevdet Berker İşleyen

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Tecrübeli golcü, kariyerine TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te devam etmeye hazırlanıyor. Tarafların anlaşma sağladığı ve sözleşmedeki son ayrıntıların netleştirildiği öğrenildi.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE EL SIKIŞTI

Cenk Tosun yeni adresi belli oldu! Tecrübeli oyuncu 1. Lig e transfer oldu 1

Almanya'da Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen Cenk Tosun, Türkiye kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 35 yaşındaki forvet, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

Tarafların prensipte uzlaşma sağladığı, resmi imzalar öncesinde ise sözleşmeye ilişkin son detayların görüşüldüğü ifade edildi.

PREMIER LİG'DE FORMA GİYDİ

Cenk Tosun yeni adresi belli oldu! Tecrübeli oyuncu 1. Lig e transfer oldu 2

Beşiktaş'taki başarılı performansının ardından 2017-2018 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada kariyerinde Crystal Palace formasıyla da kiralık olarak mücadele etti.

SÜPER LİG'DE 100'ÜN ÜZERİNDE GOL

Cenk Tosun yeni adresi belli oldu! Tecrübeli oyuncu 1. Lig e transfer oldu 3

Türkiye'de Gaziantepspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını terleten deneyimli santrfor, Süper Lig kariyerinde toplam 302 karşılaşmada görev yaptı.

Bu süreçte rakip fileleri 106 kez havalandıran Cenk Tosun, takım arkadaşlarına da 47 gol pası vererek hücum hattına önemli katkı sundu. Fatih Karagümrük'ün, deneyimli golcünün tecrübesinden yeni sezonda önemli ölçüde faydalanmayı hedeflediği belirtiliyor.

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