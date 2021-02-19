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Cennetkoy halk plajı olacak

19.02.2021 13:35 | Son Güncelleme:
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Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Ankara ziyareti sonrası Göltürkbükü’nde bulunan Cennet koyun halk plajı yapılacağı müjdesini verdi.Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen İlçe Başkanı Osman Gökmen’e Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir eşlik etti.Bodrum’la ilgili sorunları dile getirdiklerini belirten Gökmen, yaptığı açıklamada "Öncelikle Cennet Koyu’nun Halk Plajı yapılacağı müjdesini vermek istiyoruz.

Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Ankara ziyareti sonrası Göltürkbükü’nde bulunan Cennet koyun halk plajı yapılacağı müjdesini verdi.
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen İlçe Başkanı Osman Gökmen’e Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir eşlik etti.
Bodrum’la ilgili sorunları dile getirdiklerini belirten Gökmen, yaptığı açıklamada "Öncelikle Cennet Koyu’nun Halk Plajı yapılacağı müjdesini vermek istiyoruz. Ayrıca tekne bağlama ve turizm amaçlı iskelelere yeni düzenleme yapılacak. Bir önemli haber de denizcilerimiz ve tekne sahipleri için, bakanlığımızla gerekli çalışmalara başlandı. Detayları en yakın zamanda Bodrumlu hemşehrilerimizle paylaşacağız. Ayrıca Bodrum’da çevresel projeler yapılması için çalışmalar başladı. Bakanımızın Bodrum ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bakanımız Murat Kurum, Bodrum’a sevgi ve selamlarını iletti. Bodrum için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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