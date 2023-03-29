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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

29.03.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. 22 Kasım 2019 tarihinde vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Filmi izlmek isteyen sinema severler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Ayla ve Müslüm filmleriyle adını duyuran Mustafa Uslu’nun yapımcılığındaki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturdu.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna

“Naim Süleymanoğlu” filmi oyuncuları Eskişehir’de sinemaseverlerle buluştu

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE VE NE ZAMANÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri 2019 yılında Kırcali, Momçilgrad ve Sofya’da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan’da yapıldı.

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