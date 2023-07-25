Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ne zaman ve nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Ayla ve Müslüm filmleriyle adını duyuran Mustafa Uslu’nun yapımcılığındaki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturdu.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu

Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu

Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu

Gürkan Uygun - Enver Türkileri

İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç

Uğur Güneş - Cemal Tunalı

Renan Bilek - Remzi

Barış Kıralioğlu - Turgut Özal

Bülent Alkış - Atalay Göktuna

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE VE NE ZAMANÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri 2019 yılında Kırcali, Momçilgrad ve Sofya’da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan’da yapıldı.

