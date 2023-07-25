MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ne zaman ve nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ne zaman ve nerede çekildi?

25.07.2023 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 22 Kasım 2019 tarihinde vizyona giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu usta oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Filmi izlmek isteyen sinema severler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu oyuncuları kimler, konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ne zaman ve nerede çekildi?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Halter sporunun Türkiye ve dünya standartlarında en başarılı ismi kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi vizyona girdiği dönemde büyük sükse yaratmayı başarmıştı. Ayla ve Müslüm filmleriyle adını duyuran Mustafa Uslu’nun yapımcılığındaki Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu oturdu.

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU KONUSU

Momçilgrad’ın Ptiçar köyünde doğan efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan filmde döneme ilişkin detaylarda veriliyor. Biyografi ve dram türündeki filmde Cep Herkülü lakabıyla bilinen Naim Süleymanoğlu’nun hayatının yanında Todor Jivkov liderliğindeki Bulgar Komünist Partisi iktidarı altında 1984 yılının sonunda uygulamaya konulan Bulgaristan Türklerinin isimlerinin devlet zoruyla Bulgar isimleriyle değiştirilmesi konu ediliyor. Resmi makamlarca "Diriliş Süreci" adı verilen Bulgarlaştırma kampanyasının sonuçları ve bu durumu dünyaya duyurmak için Naim'in Bulgaristan'ı terk etme girişimleri geniş yer tutuyor.

“Naim Süleymanoğlu” filmi oyuncuları Eskişehir’de sinemaseverlerle buluştu

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU OYUNCULARI

Başrolünde Hayat Van Eck’in Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, İsmail Hacıoğlu, Uğur Güneş, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu ve Bülent Alkış yer aldı.

Hayat Van Eck - Naim Süleymanoğlu
Yetkin Dikinciler - Süleyman Süleymanoğlu
Selen Öztürk - Hatice Süleymanoğlu
Gürkan Uygun - Enver Türkileri
İsmail Hacıoğlu - Mehmet Tunç
Uğur Güneş - Cemal Tunalı
Renan Bilek - Remzi
Barış Kıralioğlu - Turgut Özal
Bülent Alkış - Atalay Göktuna

Dünyanın yükünü omzunda taşıyan Naim Süleymanoğlu hakkında az bilinenler

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU NEREDE VE NE ZAMANÇEKİLDİ?

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin çekimleri 2019 yılında Kırcali, Momçilgrad ve Sofya’da tamamlandı. Filmin bazı sahneleri ise Türkiye ve Azerbeycan’da yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranlarına püskürdü! "Rahmetli dedemin adına hesap açıp..."Hayranlarına püskürdü! "Rahmetli dedemin adına hesap açıp..."
Türkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ne yanıt verdiTürkiye'yi terk mi ediyor? Bakın ne yanıt verdi
Tatil pozlarıyla büyüledi! Aldığı kilolar dikkat çektiTatil pozlarıyla büyüledi! Aldığı kilolar dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
naim süleymanoğlu TRT 1 cep herkülü: naim süleymanoğlu Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Çirkin bulduğu evleri kundaklayarak yaktı! Savunması şaşkına çevirdi

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Torunu için çıplak elle kutup ayısıyla adeta savaştı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.