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Tinder'da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu

Sosyal medya tanışma platformu olan Tinder üzerinden tanıştığı kadınla Şişli'den restorana giden şahıs hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre masaya 1 şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Yaklaşık 1 saat sonra masaya yaklaşık 90 bin TL hesap getirildi. Mağdur, kendisini restorana götüren kişinin işletmeyle birlikte hareket ettiğini düşünerek şikayetçi oldu.

Mustafa Fidan

Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada tanışma platformu olan Tinder üzerinden bir kadınla tanışan şahıs, beraber yemeğe çıkma kararı aldı.

Tinder da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu 1

TİNDER’DA TANIŞTIĞI KADINLA BULUŞTU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre Tinder üzerinden tanıştığı kadınla buluşan bir adam restorana gitti. İddiaya göre masaya 1 şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra 1 şişe daha şampanya sipariş edildi.

Tinder da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu 2

1 SAAT SONRA GELEN 90 BİN TL'LİK HESAP ŞOK ETTİ

Yaklaşık 1 saat sonra masaya yaklaşık 90 bin TL hesap getirildi. Ödeme sırasında tek seferde çekim yapılamayacağı söylenerek kredi kartından 8 ayrı işlemle ücret tahsil edildi.

Tinder da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu 3

"MEKANLA ANLAŞMALI ÇALIŞIYOR" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur, kendisini restorana götüren kişinin işletmeyle birlikte hareket ettiğini düşünerek şikayetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya dolandırıcılık Tinder
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