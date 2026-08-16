Tinder'da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu

Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada tanışma platformu olan Tinder üzerinden bir kadınla tanışan şahıs, beraber yemeğe çıkma kararı aldı.
Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre Tinder üzerinden tanıştığı kadınla buluşan bir adam restorana gitti. İddiaya göre masaya 1 şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra 1 şişe daha şampanya sipariş edildi.
Yaklaşık 1 saat sonra masaya yaklaşık 90 bin TL hesap getirildi. Ödeme sırasında tek seferde çekim yapılamayacağı söylenerek kredi kartından 8 ayrı işlemle ücret tahsil edildi.
Mağdur, kendisini restorana götüren kişinin işletmeyle birlikte hareket ettiğini düşünerek şikayetçi oldu.
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