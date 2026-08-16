Tinder'da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu

Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşandı. Sosyal medyada tanışma platformu olan Tinder üzerinden bir kadınla tanışan şahıs, beraber yemeğe çıkma kararı aldı.

TİNDER’DA TANIŞTIĞI KADINLA BULUŞTU HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığı bilgilere göre Tinder üzerinden tanıştığı kadınla buluşan bir adam restorana gitti. İddiaya göre masaya 1 şişe şampanya, saç kavurma, patates ve çeşitli mezeler istendi. Bir süre sonra 1 şişe daha şampanya sipariş edildi.

1 SAAT SONRA GELEN 90 BİN TL'LİK HESAP ŞOK ETTİ

Yaklaşık 1 saat sonra masaya yaklaşık 90 bin TL hesap getirildi. Ödeme sırasında tek seferde çekim yapılamayacağı söylenerek kredi kartından 8 ayrı işlemle ücret tahsil edildi.

"MEKANLA ANLAŞMALI ÇALIŞIYOR" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU

Mağdur, kendisini restorana götüren kişinin işletmeyle birlikte hareket ettiğini düşünerek şikayetçi oldu.