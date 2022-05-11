YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CEPTETEB Süper'den 2 yeni tatil kampanyası

CEPTETEB Süper'den 2 yeni tatil kampanyası

11.05.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka, iş ortağı Otelz.com ile CEPTETEB Süper kullanıcılarına özel başlattığı diğer kampanya kapsamında da yurt içi otel rezervasyonlarında yüzde 10 indirim sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, yeni pazar yeri platformu CEPTETEB Süper ile 2 yeni kampanyasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştiren ve dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan TEB, CEPTETEB Süper ile indirimli alışverişin kapılarını aralıyor.

TEB'in Turna.com ile hayata geçirdiği kampanya kapsamında CEPTETEB Süper Uçak Bileti kategorisinde Amsterdam, Berlin, Londra, Paris ve Roma uçak bileti harcamalarında sepet tutarında 200 TL indirim uygulanacak.

Banka, iş ortağı Otelz.com ile CEPTETEB Süper kullanıcılarına özel başlattığı diğer kampanya kapsamında da yurt içi otel rezervasyonlarında yüzde 10 indirim sağlıyor.

Buna göre, yurt içi otel rezervasyonlarını online ödemeli olarak CEPTETEB Süper’den yapanlar tüm otel rezervasyonlarında bu indirimden yararlanabiliyor.

CEPTETEB Süper’in zahmetsiz ve indirimli alışveriş deneyiminden faydalanmak isteyen ve henüz CEPTETEB müşterisi olmayanlar, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak dakikalar içerisinde hesabını açabiliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindiKapalıçarşı'daki deprem güçlendirme çalışmalarında sona gelindi
Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulunduAntalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu
Kahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandıKahramanmaraş'ta polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:06
İkindi
17:00
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Eski sevgilisiyle ilişkiye girmek için... Son isteği olay yarattı

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Diyet ve spor yapmadan dümdüz bir karın için ipuçları

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.