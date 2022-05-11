CEPTETEB Süper'den 2 yeni tatil kampanyası

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB) dijital bankacılık platformu CEPTETEB, yeni pazar yeri platformu CEPTETEB Süper ile 2 yeni kampanyasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dijital bankacılık hizmetlerini 2015 yılından bu yana CEPTETEB markası altında birleştiren ve dijital bankacılık alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan TEB, CEPTETEB Süper ile indirimli alışverişin kapılarını aralıyor.

TEB'in Turna.com ile hayata geçirdiği kampanya kapsamında CEPTETEB Süper Uçak Bileti kategorisinde Amsterdam, Berlin, Londra, Paris ve Roma uçak bileti harcamalarında sepet tutarında 200 TL indirim uygulanacak.

Banka, iş ortağı Otelz.com ile CEPTETEB Süper kullanıcılarına özel başlattığı diğer kampanya kapsamında da yurt içi otel rezervasyonlarında yüzde 10 indirim sağlıyor.

Buna göre, yurt içi otel rezervasyonlarını online ödemeli olarak CEPTETEB Süper’den yapanlar tüm otel rezervasyonlarında bu indirimden yararlanabiliyor.

CEPTETEB Süper’in zahmetsiz ve indirimli alışveriş deneyiminden faydalanmak isteyen ve henüz CEPTETEB müşterisi olmayanlar, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak dakikalar içerisinde hesabını açabiliyor.

