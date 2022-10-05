CEPTETEB Süper'den müşterilerine avantajlı kampanya

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB), CEPTETEB mobil uygulamasında hayata geçirdiği CEPTETEB Süper alışveriş platformu ile kullanıcılarına 7 Ekim'e kadar geçerli olan yeni bir kampanya sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB, CEPTETEB Süper ekosistemi içerisinde yer alan iş ortaklarından yapılacak harcamalara özel avantajlı indirimler sunan kampanya ile CEPTETEB'lilerin yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

CEPTETEB Süper kullanıcıları, Yolcu360 ayrıcalığıyla yurt dışı ve yurt içi günlük araç kiralamalarında yüzde 15, Turna.com kalitesi ile yurt içi, yurt dışı, tek yön veya gidiş-dönüş olmak üzere tüm uçak biletlerinde yüzde 10, OtelZ.com güvencesiyle ile tüm online ödemeli otel rezervasyonlarında da yüzde 10 indirimden faydalanabilecek.

Ayrıca, CEPTETEB Mobil Uygulaması Cüzdan menüsü altından ulaşılabilen CEPTETEB Süper alışverişlerinde, satın alma veya teslimat için gereken adres, telefon, e-posta, kart numarası gibi bilgilerin de doldurulmasına ihtiyaç bulunmuyor.

CEPTETEB Süper'in indirimli alışveriş deneyiminden faydalanmak isteyenler, mobil uygulama üzerinden görüntülü görüşme yaparak hesabını açabiliyor.

