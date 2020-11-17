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Cerablus’ta el yapımı patlayıcı ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Suriye’nin Cerablus kentinde park halindeki bir aracın altında 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu.

Suriye’nin Cerablus kentinde park halindeki bir aracın altında 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı imha edilerek etkisiz hale getirildi.
Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin Cerablus kentinde park halinde olan bir aracın altında 1 EYP bulunduğunu açıkladı. Valilik, patlayıcının yerel kolluk görevlileri tarafından imha edilerek, etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Gaziantep Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus’ta 17 Kasım 2020 günü saat 11:00 sıralarında Cerablus / Merkezi’nde park halinde bulunan aracın altında (1) Adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) bulunmuş, bahse konu EYP can ve mal kaybı olmayacak şekilde olay yerinde imha edilmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verdi.

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