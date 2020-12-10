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Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.12.2020 22:32 | Son Güncelleme

Cerablus'ta patlayıcı yüklü kamyonet ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü kamyonet ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmetinin verildiği anımsatılarak şu değerlendirme yapıldı:

"Cerablus'ta, bugün 13.00 sularında El Humran köyünde yapılan kontrolde EYP yüklü kamyonet ile bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP olay yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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