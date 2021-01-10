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Cerablus'ta patlayıcı yüklü motosiklet imha edildi

10.01.2021 22:53 | Son Güncelleme:
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Cerablus'ta patlayıcı yüklü motosiklet imha edildi

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, el yapımı patlayıcı (EYP) yüklü motosiklet kontrollü olarak imha edildi, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Cerablus'a Gaziantep Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"10 Ocak 2021 günü saat 15.10 sıralarında Cerablus/Hırdane mücavirinde yapılan yol kontrolünde EYP yüklü motosiklet ile PKK/PYD/ YPG mensubu bir şahıs yakalanmış, can ve mal kaybı olmayacak şekilde bahse konu EYP yüklü motosiklet olay yerinde imha edilmiştir. "

Açıklamada, ayrıca yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak, olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığı aktarıldı.

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