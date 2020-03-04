Cerablus'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'un kanaat önderleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Yerel meclis binasında toplanan çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve kanaat önderi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan askerler için dualar okudu.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Abit Halil, Rusya, İran ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib ve Halep'te 4 milyondan fazla Suriyelinin soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zulme karşı bütün dünyanın sesini yükseltmesi gerekirken, zulme sadece Türk milletinin karşı çıktığını anlatan Halil, şöyle konuştu:

"Suriye halkı, aynı coğrafyanın ve aynı tarihin evladı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırıma karşı durması ve bizlere sahip çıkması için Suriye'ye davet etmiştir. Bizler mazlum Suriye halkının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca sivili soykırımdan kurtarmaya yönelik başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'na çok değer veriyor ve harekatın devam etmesini istiyoruz. Arap devletleri, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve dünyadaki tüm insan hakları örgütlerini, Suriye halkının Esed zulmünden kurtulması için Türk askeri operasyonlarını desteklemeye çağırıyoruz."