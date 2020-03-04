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Cerablus'tan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

Cerablus Yerel Meclis Başkanı Abit Halil: "Bahar Kalkanı Harekatı'nın, yıllardır süren karanlık günlerin son bulması, ülkemize baharı getirmesi ve Suriye'de yeni bir başlangıca vesile olması için Allah'a dua ediyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'un kanaat önderleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Yerel meclis binasında toplanan çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi ve kanaat önderi, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan askerler için dualar okudu.

Daha sonra grup adına açıklama yapan Cerablus Yerel Meclis Başkanı Abit Halil, Rusya, İran ve Esed rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib ve Halep'te 4 milyondan fazla Suriyelinin soykırımla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu zulme karşı bütün dünyanın sesini yükseltmesi gerekirken, zulme sadece Türk milletinin karşı çıktığını anlatan Halil, şöyle konuştu:

"Suriye halkı, aynı coğrafyanın ve aynı tarihin evladı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırıma karşı durması ve bizlere sahip çıkması için Suriye'ye davet etmiştir. Bizler mazlum Suriye halkının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milyonlarca sivili soykırımdan kurtarmaya yönelik başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'na çok değer veriyor ve harekatın devam etmesini istiyoruz. Arap devletleri, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ve dünyadaki tüm insan hakları örgütlerini, Suriye halkının Esed zulmünden kurtulması için Türk askeri operasyonlarını desteklemeye çağırıyoruz."

Esed rejiminin yıllardır kimyasal da dahil olmak üzere her türlü silahla halkını katlettiğini aktaran Abit Halil, "Birleşmiş Milletleri, Esed rejimini resmi temsilci olarak tanımaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyini Esed rejiminin suç dosyasını, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne havale etmeye çağırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başlatmış olduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nın, yıllardır süren karanlık günlerin son bulması, ülkemize baharı getirmesi ve Suriye'de yeni bir başlangıca vesile olması için Allah'a dua ediyoruz. Büyük Türk ordusunun ve Suriye devriminin şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

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