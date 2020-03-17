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Çerçioğlu: “Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi minnetle anıyorum”

AYDIN HABERLERİ  | 17.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale Zaferi’nin 105.

Çerçioğlu: “Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi minnetle anıyorum”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünde şehitleri unutmadı.
Çanakkale Savaşı’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parıldadığı bir zaferle sonuçlandığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, “Çanakkale’yi geçilmez kılmak için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çanakkale Zaferi’nin 105. yıldönümünü nedeniyle açıklamada bulundu. Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlık yolunda Milli Mücadele’nin ateşinin yakıldığı yer olduğunu ifade eden Çerçioğlu, "Milli Mücadele’nin temellerinin atıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir yıldız gibi parladığı Çanakkale Zaferimizin 105. yıldönümü tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun. Milletimizin yokluklar içerisinde imza attığı bu zaferi bugün de gururla kutluyoruz" dedi.
Çanakkale Zaferi’nin sadece Türkiye tarihinde değil dünya tarihinde de bir kırılma oluşturduğunu hatırlatan Başkan Çerçioğlu açıklamasında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’yi geçilmez kılmak için canlarını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, minnet duygularımı ifade ediyorum" diyerek Çanakkale Savaşı’nda şehit olan askerlerimizi ve gazilerimizi andı.

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