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Çerçioğlu’ndan AK Parti Milletvekillerine çağrı, “Kapımız her zaman açık”

AYDIN HABERLERİ  | 07.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, tüm AK Parti milletvekillerini ziyaretine beklediğini söyledi.AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti Efeler İlçe Kongresi’nde CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmek istediğini ve en kısa zamanda randevu talebinde bulunacağını açıkladı.

Çerçioğlu’ndan AK Parti Milletvekillerine çağrı, “Kapımız her zaman açık”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, tüm AK Parti milletvekillerini ziyaretine beklediğini söyledi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti Efeler İlçe Kongresi’nde CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etmek istediğini ve en kısa zamanda randevu talebinde bulunacağını açıkladı. Milletvekili Savaş’ın ziyaret talebine cevap veren Başkan Çerçioğlu, “Bilindiği gibi 2014 yılında ilk defa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. O günden bu yana geçen 6 yıllık süreçte böyle bir talep olmadı. Ziyaret etmek isteyen herkesin başımızın üzerinde yeri var, bekleriz. Sadece Mustafa Savaş değil tüm AK Parti Aydın Milletvekillerini bekliyorum. Böyle bir ziyaretten çok memnun olurum” dedi.

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