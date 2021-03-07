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Ceren Hindistan'dan fakir sevgili yanıtı! Tepki çekti

07.03.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Ceren Hindistan'dan fakir sevgili yanıtı! Tepki çekti

Şu sıralar Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan takipçileriyle sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı. Cesur pozlarını paylaşan oyuncu verdiği bir yanıtla gündem oldu.

Şu sıralar Maldivler'de tatil yapan oyuncu Ceren Hindistan takipçileriyle sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı.

Oyuncu Ceren Hindistan, Maldivler'e tatile gitti. Tatilden her anını sevenleriyle paylaşan Hindistan, "Ne zamandır soru cevap açmıyorum. Hadi sohbet edelim biraz" diyerek Instagram hesabı üzerinden soru-cevap yaptı.

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Takipçisinden gelen 'Bilerek mi zengin sevgili seçiyorsun, yoksa öyle mi denk geliyor?' sorusuna 'Fakiri ne yapayım' şeklinde cevap veren ünlü oyuncu tepki çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'her şey para değil, insana değer verin' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Maldivler
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
belki insanlık öğretir fakir sana...

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