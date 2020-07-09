Ceren Özdemir cinayeti sanığının istinaf başvurusu reddedildi

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç'un, istinaf başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgür Arduç'un, Ceren Özdemir'i "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiğini anımsattı.

Bu kararı, sanık müdafisinin ve katılma talepleri kabul edilmeyen baro tüzel kişiliklerinin de istinaf ettiğini belirten Poyraz, "Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tüm yapılan istinaf başvurularını inceledi. Verdiği kararda, yerel mahkemenin verdiği kararın doğru olduğunu ve istinaf başvurularının esastan reddedilmesi gerektiğine dair karar verdi. Kısacası Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını uygun buldu." dedi.

Poyraz, bu aşamadan sonra kararın henüz kesinleşmediğini ifade ederek, yasa gereğince sanık Özgür Arduç ve avukatının temyize götürme haklarının olduğunu kaydetti.