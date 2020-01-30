YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceren Özdemir Çukurova’da anılacak

Ceren Özdemir Çukurova’da anılacak

ADANA HABERLERİ  | 30.01.2020 12:08 | Son Güncelleme

Ordu’da öldürülen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in adı Çukurova Belediyesi Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkındaki Müzik Atölyesine verilecek.2 Şubat Pazar günü, Çukurova Belediyesi tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da öldürülen balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği Müzik Atölyesinin açılışı ve anma töreni düzenlenecek.

Ceren Özdemir Çukurova’da anılacak

Ordu’da öldürülen Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’in adı Çukurova Belediyesi Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkındaki Müzik Atölyesine verilecek.
2 Şubat Pazar günü, Çukurova Belediyesi tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da öldürülen balerin Ceren Özdemir’in adının verildiği Müzik Atölyesinin açılışı ve anma töreni düzenlenecek. Parka ayrıca Ceren Özdemir’in öz geçmişinin yer aldığı büstü dikilecek. Törene, Ceren Özdemir’in ailesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katılacak.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Ceren Özdemir’in vahşice katledilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Ceren Özdemir kızımızın adını Çukurova’da yaşatmaya karar verdik. Amacımız hem Ceren Özdemir’in adını yaşatmak hem de kadın cinayetlerine karşı toplumda bir duyarlılık oluşturmak. Ceren Özdemir’in ailesinin ve Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un katılımı ile hem açılış gerçekleştireceğiz hem de Ceren Özdemir’i anacağız. Törende Adana Korolar Federasyonu küçük bir konser, Didem Bekiroğlu Bale Okulu öğrencileri de bir gösteri sunacaklar” dedi.
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının küçük de olsa bir teselli olduğunu kaydeden Başkan Soner Çetin, aileye tekrar başsağlığı dileğinde bulundu ve 2 Şubat Pazar günü saat 12:00’de yapılacak anma törenine tüm Adanalıları davet etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istedilerPKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'ne "kırmızı bayrak" verildi

İzmir'deki Yeşilova Höyüğü'ne "kırmızı bayrak" verildi

Altındağ’da güvenli parklar

Altındağ’da güvenli parklar

Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesine insani yardım yola çıktı

Kızılay Kırşehir Şubesinden deprem bölgesine insani yardım yola çıktı

Muhtar saati uygulaması devam ediyor

Muhtar saati uygulaması devam ediyor

Adana Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Diyar Eczanesi
Seyhan
Fulya Akgün Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

Vali Demirtaş’tan İdlib’e yardım çağrısı

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Taşlı Saldırıda Beyni Hasar Gören Komiser Lojmanında Intihar Etti

Taşlı Saldırıda Beyni Hasar Gören Komiser Lojmanında Intihar Etti

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.