Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde kayıtlar başladı

Odunpazarı Belediyesi tarafından kurulan Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde 2’nci dönem atölye çalışmalarına katılmak isteyen gençler için kayıtlar başladı.

Drama, diksiyon, gitar, bağlama, ses eğitimi, modern dans, halk oyunları, işaret dili, resim, bilgisayar, İngilizce, Rusça, fotoğrafçılık, salsa ve girişimcilik gibi atölyelerin açıldığı Ceren Özdemir Gençlik Merkezleri’nde kayıtlar 3 Şubat tarihinde başladı.

Yetkililer, atölyelere son başvuru tarihinin 14 Şubat Cuma olduğunu belirterek, 15 yaş ve üstü katılımcıların yararlanabileceği atölyelere kayıt yaptırmak isteyenlerin, İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak’ta bulunan Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’ne başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, hafta içi ve Cumartesi günleri 10:00 - 22:00 saatlerinde, Pazar günü ise, 10:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

