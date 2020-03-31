YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ceren’in katili yeniden hakim karşısına çıktı

Ceren’in katili yeniden hakim karşısına çıktı

ORDU HABERLERİ  | 31.03.2020 11:16 | Son Güncelleme

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.Ordu’da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı.Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.Özgür Arduç bugün Ordu 1.

Ceren’in katili yeniden hakim karşısına çıktı

Ordu’da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldürüp, yakalanacağı sırada da iki polis memurunu yaralayan katil Özgür Arduç, yeniden hakim karşısına çıktı.
Ordu’da, 3 Aralık 2019 tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ‘canavarca hisle öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Özgür Arduç’un, yakalandığı sırada da iki polis memurunu bıçakla yaralamasıyla ilgili davanın ikinci duruşması başladı.
Olayın işlendiği günün ardından polis ekipleri tarafından yakalanacağı esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli polis memurlarını da bıçakla yaralayan katil Özgür Arduç, ‘kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 Şubat tarihinde hakim karşısına çıkmış, polis memuru Zeki Çelik için Adli Tıp Kurumundan sağlık raporu istenmiş ve mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.
Özgür Arduç bugün Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılarak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yeniden hakim karşısına çıktı. Polisleri yaralamaktan görülen davada, daha önce istenen rapor mahkemeye ulaştı. Mahkeme heyeti, Zeki Çelik’in yaralanmasının organ işlevinin sürekli zayıflaması ve yitirilmesi noktasında yeniden değerlendirilmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu’ndan kati rapor istedi. Mahkeme, ileri bir tarihe ertelendi.
Öte yandan adliyede de korona virüsüne karşı tedbirler alınırken, duruşmaya katılan basın mensupları da mesafeyi korudu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Ordu Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:39
Sabah
06:06
Öğle
12:38
İkindi
16:11
Akşam
18:59
Yatsı
20:20

Ordu Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Şeyma Eczanesi
Altinordu
Tayfun Eczanesi
Altinordu
Tülin Eczanesi
Altinordu
Beste Eczanesi
Fatsa
Lokman Eczanesi
Fatsa
Durak Eczanesi
Unye
Yasemin Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.