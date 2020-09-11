Çerezlik ayçiçeğinde 250 milyon TL’lik gelir hedefi

Denizli’nin önemli tarımsal ürünlerinden olan çerezlik ayçiçeği, hasadı ve kurutma işlemleri yapılmaya devam ediyor. Denizli ekonomisine yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlamasını beklenen ayçiçeği, kuru yemiş sektöründe de önemli ilgi görmektedir.

Genelde yağlık olarak tarımı yapılan ayçiçeğinin çerezlik amaçlı olarak üretimi Denizli’de oldukça yaygın olmaya başladı. Çerezlik olarak kullanılan ayçiçeği çeşitlerinde irilik, yüksek iç oranı ve yüksek hektolitre ağırlığı gibi kendine özgü kalite kriterleri bulunmaktadır. Ayrıca dünya beyaz çerezlik ayçiçeği üretiminde Denizli önemli iller arasındadır. Uzun yıllardan bu yana kuru yemiş sektörünün ihtiyacı olan beyaz çerezlik ayçiçeği üretiminin büyük oranda Baklan Ovasından sağlandığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "Son yıllarda İl Müdürlüğümüzce yürütülen projeler ile Tavas Ovamızın toprak haritası çıkartıldı. Arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlandı. Ovanın sulamaya açılması ile ürün deseni de değişmiş oldu. Bu ürünlerden birisi de çerezlik ayçiçeğidir. Kalite anlamında da sonuçlar iyi geliyor” dedi.