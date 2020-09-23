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Cerit Türkmenlerinden baba Halisdemir’e "Türkmen Yağlığı"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 23.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Cerit Türkmenleri, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in babasına moral ziyaretinde bulunarak Türkmen Yağlığı hediye etti.Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman İncecik ve beraberindekiler iki kuşak önce Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden Niğde Çukurkuyu kasabasına yerleşen 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hüseyin Halisdemir’i ziyaret etti.Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde yaşayan baba Halisdemir’e 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in adının yazılı olduğu ‘Türkmen Yağlığı’ hediye edildi.

Kahramanmaraş Cerit Türkmenleri, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in babasına moral ziyaretinde bulunarak Türkmen Yağlığı hediye etti.
Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman İncecik ve beraberindekiler iki kuşak önce Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden Niğde Çukurkuyu kasabasına yerleşen 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in babası Hüseyin Halisdemir’i ziyaret etti.
Niğde’nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde yaşayan baba Halisdemir’e 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in adının yazılı olduğu ‘Türkmen Yağlığı’ hediye edildi. Cerit Türkmenleri, Kur’an tilaveti okunduktan sonra şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ederek dua okudu.
Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Hüseyin Halisdemir, “Bizler Kahramanmaraşlıyız ve tüm hemşerilerime Cerit Türkmenlerine selamlarımı iletiyorum” dedi.
Cerit Türkmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman İncecik ise, “Ceritoğlu Ömer Halisdemir abimize saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Derneğimizin yağlığını şehidimizin emaneti olan Hüseyin amcamıza hediye ediyoruz” diye konuştu.

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