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Çerkes köyünde spor salonu sevinci

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.11.2020 09:58 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için gerekli ödeneğin sağlandığı belirtildi.Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, bir süre önce yapımına başladıkları spor salonu için gerekli ödeneğin sağlanmasına, köydeki gençlerin çok sevindiğini belirtti.

Çerkes köyünde spor salonu sevinci

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, yapımı yarım kalan spor salonu için gerekli ödeneğin sağlandığı belirtildi.
Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, bir süre önce yapımına başladıkları spor salonu için gerekli ödeneğin sağlanmasına, köydeki gençlerin çok sevindiğini belirtti. Buhan, “Köyümüzde uzun bir süredir gündemde olan lavanta bitkisi yetiştiriciliği projesi de kabul gördü. Başta Kütahya Valisi Ali Çelik olmak üzere, projelerimize destek olanlara, köyümüz Kiçir Hable adıma teşekkür ediyoruz” dedi

Çerkes köyünde spor salonu sevinci

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