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Çerkeş'in asırlık konakları eski günlerine dönüyor

17.09.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye Başkanı Hasan Sopacı: - "İlçemizi Safranbolu, Beypazarı gibi kültürel ve tarihi dokusu, gastronomisi ile koruyup gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" - "1944 depremine kadar burası konakları, kervansarayları, okulları ve tarihi binalarıyla bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel merkeziydi"

MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki asırlık konaklar, aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılacak.

İlçede geçmişi 1800'lü yıllara dayanan ve yöreye özgü mimari özellikleri yansıtan, kerpiç, ahşap ve taş kullanılarak inşa edilen ancak zaman içinde yıkılmaya terk edilen konaklar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Çerkeş Belediyesinin başlattığı çalışmayla eski görüntüsüne kavuşturuluyor.

KUZKA'nın desteğiyle iç ve dış cephe iyileştirme ve sağlıklaştırma çalışması tamamlanan Işıklar Konağı, ilçede dikkat çeken mekanlar arasında yer alıyor.

Bakanlık ile Belediye tarafından diğer konakların dış cephe iyileştirme ve sağlıklaştırma çalışmaları da sürdürülüyor.

- "Toplamda 10 konağımızı restorasyonuyla ilçemize kazandırmış olacağız"

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, AA muhabirine, ilçenin kadim bir medeniyete sahip olduğunu söyledi.

İlçede birçok konak olduğunu ancak 1944'te yaşanan Bolu-Gerede depreminde çok sayıda konağın yıkıldığını anlatan Sopacı, "1944 depremine kadar burası konakları, kervansarayları, okulları ve tarihi binalarıyla bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel merkeziydi. 1944 depreminde birçok konağımız yıkılmış. Geriye kalan konaklarımız var. Bu kültürel yapımızı ayağa kaldırıp sahip çıkmak istiyoruz. Bunun için daha önce Fişek Ali Konağı'ndan başlamıştık, Işıklar Konağı'nın ihyasını gerçekleştirdik, 8 konağımızın da restorasyon çalışmaları başladı. Toplamda 10 konağımızı restorasyonuyla ilçemize, ilimize ve ülkemize tarihi dokusuyla kazandırmış olacağız." dedi.

Cami, hamam, köprü gibi tarihi yapıların da ayağa kaldırılarak ilçe turizmine kazandırılacağını belirten Sopacı şöyle devam etti:

"İlçemizi Safranbolu, Beypazarı gibi kültürel ve tarihi dokusu, gastronomisi ile koruyup gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden dinlenmek için, farklılık görmek için, farklı bir yemek kültürünü yaşamak için ve ilçemizin tarihi dokusunu yaşam tarzıyla kombine halde görmek isteyen vatandaşlarımızın uğrak yeri olacağı bir Çerkeş hedefliyoruz. Bunun da önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olduk."

- Turistler Çerkeş lezzetlerini Işıklar Konağı'nda tadacak

Restorasyonu tamamlanan Işıklar Konağı'nı kafe ve restoran tarzında planladıklarını, misafirlere Çerkeş gastronomisini burada sunacakları dile getiren Sopacı şunları kaydetti:

"İlçemiz gelecek birkaç yıl içerisinde, turistlerin gözde bir ziyaret yeri olacak. Değişik yemekler tatmak isteyen, gezmek isteyen, doğa turizmi yapmak isteyen, yürüyüş, bisiklet yollarında, yaşam alanlarında, sosyal donatılarla farkındalık görmek isteyen vatandaşlarımızı Çerkeş'te misafir etmekten mutluluk duyacağız."

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