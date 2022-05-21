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Çerkesler, ana vatanlarından sürgün edilmelerinin 158. yılında yürüyüş düzenledi

21.05.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkesler, ana vatanlarından sürgün edilmelerinin 158. yılında yürüyüş düzenledi

Düzce'de Çerkesler, Çarlık Rusyası'nın, stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin 158. yılında yürüyüş gerçekleştirdi.

Anıtpark Meydanı'nda toplanan Çerkesler, konuşmaların ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Çerkesler daha sonra ağıtlar yakarak Cedidiye Meydanı'na yürüdü.

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Murat Seyok, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra Düzce'de böyle bir etkinlik gerçekleştirdikleri söyledi.

Sürgün yıllarında yapılanları unutturmamak adına yürüdüklerini belirten Seyok, şunları kaydetti:

"1980'li yıllardan itibaren böyle bir etkinlik Düzce'de yapmadık. Bu sene bu organizasyonu Düzce'de yapmaya karar verdik. 1864 yılına kadar yaklaşık Ruslarla yapılan 100 senelik bir savaş var. Dev bir güce karşı kısıtlı bir nüfusla yıllarca savaştık. Daha sonrasında Anadolu'ya geldik. O zamanki şartlardan dolayı bu durum pek dile getirilemedi daha yeni yeni arkadaşlarım bahsediyorlar."

Yürüyüşün ardından katılımcılara pilav dağıtıldı, akşam namazının ardından mevlit okutuldu.

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