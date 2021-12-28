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Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

28.12.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkezköy Kaymakamı Duru, engellilerle çiftetelli oynadı

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Çerkezköy Şubesinde düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, engellilerle müzik eşliğinde oynayarak güzel zaman geçirmelerini sağladı.

Duru, "Devlet-Millet Kaynaşması" adını verdiği proje çerçevesinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe sakinlerini ziyaret etti.

Bu çerçevede TSD Çerkezköy Şubesinde düzenlenen yılbaşı eğlencesine katılan Duru, burada müzik eşliğinde engellilerle çiftetelli oynadı, onlarla yakından ilgilendi.

Duru, yılbaşı pastasını dernek üyeleri ile kesti ve Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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