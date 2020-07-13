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Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye’nin en büyükleri arasında

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 13.07.2020 20:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.

Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye’nin en büyükleri arasında

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Çerkezköy TSO üyesi 26 firmayı kutladı. Başkan Kozuva yaptığı açıklamada "Odamızın hizmet sınırları içerisinde yer alan 26 firmamız, İstanbul Sanayi Odası tarafından üretimden satışa, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi içinde önemli sıralarda yer almıştır. Firmalarımızın bu başarısı, tüm dünya ekonomisini etkileyen pandemi döneminde hem ülkemiz hem de bölgemize güç ve moral kaynağı olmuştur. Ayrıca, gerek ihracat oranları gerek istihdam olanaklarıyla bölgeye kazandırdıkları katma değer de ülke genelinde örnek teşkil etmektedir" dedi.

Ekonominin itici gücünü oluşturuyorlar
Başkan Kozuva açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti: “Tüm bu kuruluşlarımız istihdamları, üretimleri, ihracatları ve ortaya çıkardıkları katma değerle bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde çok ciddi bir itici güç yaratıyor. Bunun yanı sıra oluşturdukları sanayi ekosistemiyle birçok yan sanayi kuruluşu da bu işletmelerimize iş yaparak, üretim ve istihdamı destekliyor. Her yıl açıklanan bu listelerde bölgemiz firmalarının adını görmek bizler için büyük gurur. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak firmalarımızın bu başarıyı sürdürebilmeleri ve bölgemize yeni yatırımlar kazandırılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu başarıya katkı sağlayan, istihdam oluşturan firmalarımızı, yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyorum.”

Çerkezköy TSO üyeleri Türkiye’nin en büyükleri arasında

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