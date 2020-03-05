YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çerkezköy TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Çerkezköy TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.03.2020 19:31 | Son Güncelleme

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal tarafından da İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.Seminerin ilk bölümünde konuşan Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesi olarak tanımladığı dahilde işleme rejimi ile ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çerkezköy TSO’da Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlendi.
Çerkezköy TSO Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan tarafından Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri hakkında, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Ali Erdal tarafından da İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Seminerin ilk bölümünde konuşan Ticaret Uzmanı Ozan Murat Ergan, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesi olarak tanımladığı dahilde işleme rejimi ile ihracatçılara dünya piyasalarında rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarımızı geliştirmek, ihraç ürünlerimizi çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ihracat artışı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Ergan, “Dahilde işleme rejimi kullanmak ihracatçılarımıza önemli birçok avantaj sağlamaktadır. Esasen bu rejim, ithalat, işleme faaliyeti ve ihracat aşamalarından oluşan bir proje niteliğinde olup, ihracat taahhüdü ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatı yapılan girdiye ilişkin vergisel yükümlülüklerden söz konusu taahhüdün yerine getirilmesi kaydıyla vazgeçilmesi ihracatçılarımızın maliyet yükünü azaltmaktadır. Bu kapsamda gümrük vergileri ile eş etkili vergilerde muafiyet, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Vergi Resim Harç istisnası sağlanan başlıca imkanlardır” dedi.
Seminerin ikinci bölümünde söz alan Ticaret Uzmanı Ali Erdal ise, ihracatta sağlanan devlet desteklerinin “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurtdışı Birim Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, E- Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi” başlıklarına ayrıldığını söyledi. Seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:26
İkindi
16:37
Akşam
19:12
Yatsı
20:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Özkan Eczanesi
Cerkezkoy
Lokman Hekim Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Halk Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

Engellilere ücretsiz kuaför desteği

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

TSK’ya bağış yapan okula bronz madalya

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

Tekirdağ Aydın Anadolu Lisesi Öğrencileri, Namık Kemal Üniversitesi’ni Ziyaret Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.