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Çerkezköy TSO’da insan tanıma sanatı konuşuldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.02.2020 17:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Başakşehir Okulları iş birliğinde Oda konferans salonunda gerçekleştirilen İnsan Tanıma Sanatı Semineri katılımcılardan ilgi gördü.Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş ve Psikolojik Danışmanı Gamze Koçak’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde “Kişiliğimiz Nasıl Oluşur?, Tanımak Mümkün Mü?, Kişilikler ve Özellikleri, Kendimi Keşfediyorum, Farklı Kişilikleri Tanımanın ve Anlaşmanın Yolları” başlıkları konuşuldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) ve Başakşehir Okulları iş birliğinde Oda konferans salonunda gerçekleştirilen İnsan Tanıma Sanatı Semineri katılımcılardan ilgi gördü.
Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş ve Psikolojik Danışmanı Gamze Koçak’ın konuşmacı olarak katıldığı seminerde “Kişiliğimiz Nasıl Oluşur?, Tanımak Mümkün Mü?, Kişilikler ve Özellikleri, Kendimi Keşfediyorum, Farklı Kişilikleri Tanımanın ve Anlaşmanın Yolları” başlıkları konuşuldu. Kişiliğin genetik, aile, çevre, arkadaş ve eğitim faktörleriyle şekil aldığını söyleyen Başakşehir Okulları Genel Müdürü Mehmet Demirbaş, “Kişilikler 4 gruba ayrılır. Bu grupları barışçıl-soğukkanlı, güçlü-kolerik, popüler-optimist, mükemmeliyetçi-melankolik başlıklarıyla sıralayabiliriz. Bu kişilik tiplerini giyim renklerine, davranışlarına, imzalarına ve yüz yapılarına göre tanıyabiliriz” dedi. Tüm karakter tiplerinin birbirinden farklı olduğunu belirten Demirbaş, "İnsanoğlu başka biri olmak için mücadele ediyor. Başka biri olmak için mücadele ederken kendi kişilik, kimlik ve karakterini bırakıp zor olan bir şey için mücadele ediyor aslında. Yapılan tüm araştırmalar ve incelemeler karakterlerin birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğunu ve hiçbir şekilde birinin diğerinden üstün olmadığını gösterdi. Her karakterin farklı ve güzel özellikleri var" sözlerini kaydetti.

Kişilik tiplerini anlattı
Demirbaş, "Barışçıl-soğukkanlı kişilik toprak grubundadır. Bu kişiliğe sahip insanların gözlem yetenekleri çok iyi, hayal gücü zengindir. Arabulucular, objektif değerlendirmeler yapabiliyorlar ve uyumlular. Güçlü-kolerik kişilikler, ateş grubunu temsil ediyor. Bu kişiliğe sahip insanlar duygusuzdur. Empati kuramazlar, karşısında ağlanırsa bunu zayıflık olarak görürler. Bencildirler, asla pes etmezler ve hırslıdırlar. Popüler-optimist kişiliğin ise hava grubunu temsil eder. Bu kişiler hava gibi değişkendirler. İletişimleri kuvvetli, konuşmayı seven, gezmeyi ve eğlenmeyi seven, abartılı anlatımlar kullanan, her şeyden çabuk bıkan insanlardır. Mükemmeliyetçi-melankolikler ise dengelidir. Sanatsal özellikleri güçlüdür, iyi gözlemcidirler, planlama yapma özellikleri iyidir. Pastel renkleri tercih ederler, entelektüel yapıdadırlar, naif ve kırılgandırlar ve empati yetenekleri gelişmiştir" dedi.

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