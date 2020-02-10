YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

Çerkezköy TSO’da iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 10.02.2020 20:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" bilgilendirme eğitiminde standart ve gerektirdiği süreçler ele alındı.Çerkezköy TSO Meclis Salonu’nda Banu Yüksel Gider’in verdiği eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki farklar, ISO 45001 maddelerinin örnekleri, risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı), dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme, önerilen yayınlar, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları konuşuldu.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen "ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" bilgilendirme eğitiminde standart ve gerektirdiği süreçler ele alındı.
Çerkezköy TSO Meclis Salonu’nda Banu Yüksel Gider’in verdiği eğitimde iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, ISO 45001 ile OHSAS 18001 arasındaki farklar, ISO 45001 maddelerinin örnekleri, risk değerlendirme (örneklerle ve uygulamalı), dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme, önerilen yayınlar, sistem kurma ve belgelendirme aşamaları konuşuldu. “Bir kuruluş, çalışanlarının ve faaliyetlerinin etkilenmesi mümkün olan diğerlerinin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumludur. Bu sorumluluk bu kişilerin bedensel ve zihinsel sağlıklarının desteklenmesi ve korunmasını da kapsar. Bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulamaya konulmasındaki amaç kuruluşun güvenli ve sağlıklı iş yerleri sağlanmasına imkân vermesi, çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların engellenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli olarak geliştirilmesidir” sözleriyle başlayan Gider, devamında şu sözleri kaydetti:
“İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, İSG performansını artıracak fırsatlar karşısında erken faaliyete geçebiliyorsa daha etkili ve verimli olur.”

"Her kademe bağlılık göstermeli"
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin benimsenmesinin kuruluşun stratejik ve işleyişi ile bir karar olduğunu ifade eden Gider, “Bir İSG yönetim sisteminin başarısı liderliğe ve kuruluşun her kademe ve işlevinin bağlılığına ve katılımına dayanır” dedi.
Çerkezköy TSO’nun düzenlediği eğitimler, 7-8 Mart’ta düzenlenecek olan ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Bilgilendirme Eğitimi ile devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Dicle Müftüsü Akın’dan resim ve kompozisyon yarışmasına davet

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:29
İkindi
16:17
Akşam
18:44
Yatsı
20:04

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

İpek Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
Trend Arena Eczanesi
Corlu
Doğuş Eczanesi
Malkara
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Sema Eczanesi
Suleymanpasa
Merkez Eczanesi
Muratli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çorlulu öğrenciler Marmara birincisi, Türkiye dokuzuncusu oldu

Çorlulu öğrenciler Marmara birincisi, Türkiye dokuzuncusu oldu

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

Amatör ligde stadın dışından atılan taşlarla bir futbolcu yaralandı

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.