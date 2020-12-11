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Çerkezköy’de 47 eğitimci filyasyon ekibine katıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 11.12.2020 11:35 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 47 kişilik ekip, filyasyon çalışmasında yer aldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 47 kişilik ekip, filyasyon çalışmasında yer aldı. Korona virüs tedavisi gören hastalara ilaçlarını ulaştıran ekip, fedakarlıklarıyla takdir topladı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde artan korona virüs vakaları nedeniyle filyasyon çalışmalarına öğretmenlerden oluşan ekip de katıldı. İlçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmenler ve okul müdürlerinden oluşan 47 kişilik ekip, korona virüs hastalarına ilaçlarını güvenli bir şekilde ulaştırıyor.

Gönülleri fethettiler
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında ülkemizde de 15 binin üzerinden vatandaş hayatını kaybetti. Artan pozitif vakalar nedeniyle filyasyon ekiplerinin önemi artarken, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla eğitim camiasından da birçok öğretmen gönüllü olarak çalışmalara katıldı. Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş’ün yanı sıra ilçedeki okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 47 kişilik ekip, maskelerinin yanı sıra siperlik ve önlükten oluşan koruyucu ekipmanlarını giyerek, karantina altında olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek ilaçlarını teslim ediyor. Sağlık durumları hakkında da bilgi alınan hastaların bir an önce sağlığına kavuşması için mücadelelerini sürdürüyor.

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