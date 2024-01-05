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Çerkezköy’de iş yerini kurşunlayan saldırganlar yakalandı

05.01.2024 14:23 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ Çerkezköy’de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişinin işyerinin önüne motosikletle gelen kasklı iki kişi işyerine kurşun yağdırdı.

Olay anında işyerinde kimse bulunmazken, işyerini kurşunlayan iki şüpheli ise polis ekipleri tarafından Velimeşe Mahallesi’nde saklandıkları adreste suç aleti ile birlikte yakalandı.

Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı Sokak No:38 adresinde bulunan bir iş yeri, motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan tarafından kurşunlandı.

İşletme sahipleri O. U. ve Z. U., sabah geldiklerinde iş yerlerine isabet eden 4 kurşun ile karşılaştı ve derhal polise haber verdi. İlçedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla, saldırganlara ulaşıldı. Motosikleti kullanan F. Ü.’nün (20) yakalanmasının ardından, olayı gerçekleştiren ve ateş eden B.A. (20) da Velimeşe Mahallesi’nde saklandığı adreste suç aleti silah ile birlikte yakalandı.

Çerkezköy’de kuryelik yapan B.A.’nın, bir eğlence mekânında yaşadığı anlaşmazlık sonucu intikam almak için arkadaşı F.Ü. ile birlikte bu saldırıyı planladığı, şahısların alkollü olduğu iddia edildi. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

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