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Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:43 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda satışa hazır 217 fişek uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Bağlık Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 217 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonu

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda satışa hazır 217 fişek uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Bağlık Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 217 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, C.D. isimli şahsı gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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