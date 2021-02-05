Çerkezler Tepesi turizme kazandırılıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Çerkezler Tepesi’nin turizme kazandırılması için belediyeye tahsisi yapıldı.

Dolunay Mahallesi’nde Çerkezler Tepesi olarak bilinen 99 dönümlük arazinin kullanımı gerçekleştirilen imza töreni ile 29 yıllığına Fatsa Belediyesi’ne tahsis edildi. Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen’in saha teslim tutanağına attıkları imza ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait Çerkezler Tepesi’ndeki 99 dönümlük arazi 29 yıllığına Fatsa Belediyesi’ne tahsisi gerçekleşti.

Çerkezler Tepesi için somut adımlar atıldı

Karadeniz’e örnek olacak bir turizm projesinin startını verdiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bugün, uzun uğraş, gayret ve emeklerin karşılığını aldığımız bir gündür. Denizi ve şehri kuşbakışı gören önemli turizm destinasyonları içerisinde yer alan Çerkezler Tepesi ile alakalı saha teslim tutanağıyla imza altına aldığımız tüm Karadeniz’e örnek olacak bir projenin startını vermiş oluyoruz” dedi.