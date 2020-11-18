Çerme köyü karantinaya alındı

Kars merkez Çerme köyü Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Çerme köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Kars’ta vaka sayılarında görülen artış nedeniyle denetimlerde sıklaştırıldı. Yetkililer maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

