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Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.10.2020 17:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi, eğitime destek sunmak amacıyla uzaktan eğitim alacak öğrenciler için tablet desteğini başlattı.Korona virüsün başlangıcından itibaren eğitime çeşitli destekler sunan Çermik Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

Diyarbakır’ın Çermik Belediyesi, eğitime destek sunmak amacıyla uzaktan eğitim alacak öğrenciler için tablet desteğini başlattı.
Korona virüsün başlangıcından itibaren eğitime çeşitli destekler sunan Çermik Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandeminin ilk aylarından itibaren ilçe milli eğitim camiasına desteklerini sürdüren, kırsalda uzaktan eğitim alamayan öğrencilere yönelik tablet dağıtımı sağlayacak olan Çermik Belediyesi, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonuyla tablet dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nun talimatı ile özellikle evinde tablet bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrencileri kapsayan kampanyada yaklaşık 60 adet tablet dağıtılacağı belirtildi. Eğitim başta olmak üzere her alanda öğrencilerin yanında yer alan ve başarılarını desteklemek için seferber olan Başkan Karamehmetoğlu, öğrencilerin başarı elde etmeleri için imkanlar doğrultusunda desteklerini sürdüreceklerini söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Çocuklar bu ülkenin geleceği olduğu için sürekli yanlarında bulunulması gerekiyor. Pandemi sürecinden öncede ve sonrasında da hep okullarımızın ve öğrencilerimizin yanında bulunmaya gayret gösterdik. Okullarımızın gerek tadilat gerekse de boyama gibi ihtiyaçlarının yanı sıra öğrencilerimize her anlamda destekler sunduk. Desteklerimize bir yenisini ekleyerek, uzaktan eğitime katkı sunmak için tablet dağıtımına başlıyoruz. Evinde tablet olmayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu tabletleri dağıtacağız inşallah. Gayemiz bu tabletlerin gerçekten ihtiyaç duyulan çocuklarımıza ulaşmasıdır. Bu anlamda da kararlıyız” dedi.

Çermik Belediyesinden uzaktan eğitime 60 tablet desteği

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