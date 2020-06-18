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Çermik’te 50 yataklı devlet hastanesi için geri sayım başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapılması için 4 Mart 2020 tarihinde yapılan ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.Yaklaşık 15 yıldan beri ilçe gündeminde olan 50 yataklı devlet hastanesi projesinin hayata geçiyor.

Çermik’te 50 yataklı devlet hastanesi için geri sayım başladı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 50 yataklı devlet hastanesinin yapılması için 4 Mart 2020 tarihinde yapılan ihaleyi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.
Yaklaşık 15 yıldan beri ilçe gündeminde olan 50 yataklı devlet hastanesi projesinin hayata geçiyor. Konu ile ilgili bilgi veren Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği haberin geldiğini söyledi. Kaymakam Demir, "Gelişen ve büyüyen Çermik’e yakışır, modern, tam donanımlı, içinde fizik tedavi bölümü de barındıracak bir hastane ile ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından biri giderilmiş olacak. İlçem adına emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çermik her şeyin en iyisine layık" dedi.
Projenin hayata geçmesi için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirten Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da 4 Mart 2020 tarihinde Ankara’da yapılan ihaleyi alan yüklenici firmanın ilçeye gelerek hastanenin yapılacağı alanda yer tespiti incelemelerinde bulunduğunu ve kendilerine yer teslimatı yapıldığını belirterek, bir hafta içerisinde devlet hastanesi için ilk kazmanın yere vurulacağı müjdesini verdi.
Karamehmetoğlu, ilçeye yatırımların yapılmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, “Bu konuda gösterdiğimiz yoğun mesainin karşılığını aldık. Bize desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Aziz Alper Biten’e ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim. Mimarisi ve iç dekorasyonu Avrupa standartlarında olacak olan Çermik Devlet Hastanesi 50 yataklı bir hastane olacak. Hastane içerisinde 10 yataklı yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastane koğuş sisteminden çıkarılarak otel sistemine dönüştürülerek her hasta refakatçisiyle birlikte özel odalarda kalacak” diye konuştu.

Çermik’te 50 yataklı devlet hastanesi için geri sayım başladı

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