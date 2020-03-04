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Çermik’te eğitim almayan çocuklar okula kazandırıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde tespit edilen ve ailevi nedenlerden ötürü okula gitmeyen öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan’ın çabalarıyla okula kazandırıldı.Önceki yıllarda okula gidemeyen çocukları okula kazandırmak için Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler tarafından yüzlerce kız çocuğunun okula kazandırıldığını belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, ailevi nedenlerden ötürü okula devam etmeyen 4 öğrencinin velilerini ikna ettiklerini ve öğrencileri okula kazandırdıklarını söyledi.

Çermik’te eğitim almayan çocuklar okula kazandırıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde tespit edilen ve ailevi nedenlerden ötürü okula gitmeyen öğrenciler, Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan’ın çabalarıyla okula kazandırıldı.
Önceki yıllarda okula gidemeyen çocukları okula kazandırmak için Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler tarafından yüzlerce kız çocuğunun okula kazandırıldığını belirten ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, ailevi nedenlerden ötürü okula devam etmeyen 4 öğrencinin velilerini ikna ettiklerini ve öğrencileri okula kazandırdıklarını söyledi. Ailelerin ikna edilmesi sonucunda evlerini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Şube Müdürü Süleyman Büyükbayram ve beraberindeki öğretmenler öğrencileri ikamet ettiği mahalleden alarak okula götürdü.

Çermik’te eğitim almayan çocuklar okula kazandırıldı

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