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Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında, “Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele” konulu toplantı gerçekleştirildi.Çermik ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Nazlı Demir, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

Çermikte Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı yapıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında, “Uyuşturucu Ve Madde Bağımlılığı İle Mücadele” konulu toplantı gerçekleştirildi.
Çermik ilçesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurum amirleri ile bir araya gelen Kaymakam Nazlı Demir, uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında kurumların yaptığı çalışmalar ve alınması gereken önlemler konusunda fikir alış verişinde bulundu. Toplantıda konuşan Kaymakam Nazlı Demir, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, “Uyuşturucuya bulaşmış gençlerimizin tespit edilerek topluma kazandırılmaları için elimizden gelen tüm gayretleri ortaya koymalıyız. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına taviz vermiyoruz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da desteğine büyük ihtiyacımız var. Bu mücadeleye sadece kamu kurumları değil ilçemizdeki tüm kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının da destek olması gerekiyor" dedi.
Kaymakam Demir, toplantıya katılımlarından dolayı kurum müdürlerine teşekkür etti.

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