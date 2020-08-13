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Çermikte’de LGS’de büyük başarı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.08.2020 17:28 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş sınavı (LGS ) sonuçlarına göre Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 82 öğrenci Fen Liselerine yerleşerek, bir başarıya daha imza attı.

Çermikte’de LGS’de büyük başarı

Liselere Geçiş sınavı (LGS ) sonuçlarına göre Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 82 öğrenci Fen Liselerine yerleşerek, bir başarıya daha imza attı. Çermik İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, ilçe genelinde bin 143 öğrencinin LGS sınavına girdiğini ve öğrencileri sabırla motive eden velilerine teşekkür ettiğini söyledi.
LGS sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirmenin açıklanmasıyla Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 82 öğrenci Fen Liselerine, 18 öğrenci Anadolu Liselerine, 18 öğrenci de proje okullarına yerleşti. Konuyla ilgili açıklama yapan Çermik İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, "Yapılan LGS sınavında 82 öğrenci Fen Liselerine, 18 öğrenci Anadolu Liselerine, 18 öğrenci proje okullarına yerleştiğini belirterek, ilçe genelinde bin 143 öğrenci LGS sınavına girdi. LGS ortalamalarında Diyarbakır genelinde Çermik ilçesi öğrenci yerleştirmede ikinci sırada yer almaktadır. LGS puan ortalamasında il birincisi olan Kayapınar ilçesinde puan ortalamasının yüksek olmasının nedeni Kayapınar ilçesinde özel okul sayısının fazla olması sonuca etkiliydi LGS sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz okullarımızın bünyesinde açılan destekleme ve yerleştirme kurslarında hazırladık. Bu kurslarda görev alan idareci ve öğretmenleri tebrik ediyorum ve bu başarıda katkılarının büyük olduğunu ayrıca bu uzun süreçte öğrencilerimizi sabırla motive eden öğrenci velilerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
Kaymakam Polat, bundan sonraki çalışmalarda Çermik’te eğitiminin nitelik anlamında değer katacak çalışmalarda bulunacaklarını ve en iyi seviyelere ulaşacaklarını söyledi.

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