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Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.02.2020 10:47 | Son Güncelleme

Çermik'teki silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Çermik ilçe merkezindeki silahlı saldırıda yaralanan Cuma İpek, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından alınan İpek'in cenazesi, Çermik ilçesinde toprağa verildi.

Diğer yaralı güvenlik korucusu Metin Karamehmetoğlu'nun ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Dün, ilçe merkezinde bir otomobilden henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş açılmış, saldırıda Karamehmetoğlu ve İpek yaralanmıştı.

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Çermik Diyarbakır

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