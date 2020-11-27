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Cerrahi Hastanesi kadrosuna bir uzman isim daha eklendi

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.11.2020 14:02 | Son Güncelleme

Denizli Cerrahi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi.

Cerrahi Hastanesi kadrosuna bir uzman isim daha eklendi

Denizli Cerrahi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kadrosuna güçlü bir isim daha ekledi. Her geçen gün alanlarında uzman isimleri kadrosuna dahil eden Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, Fizik Tedavi kadrosuna ilişkin "Hastalarımız çok şanslı. Çünkü her zaman ilgili ve güler yüzüyle onları karşılayan kocaman bir Fizik Tedavi ailemiz var” dedi.
Uzun yıllar Denizli Devlet Hastanesinde uzun yıllar görev yaparak hastalarına şifa dağıtan Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz, Cerrahi Hastanesi bünyesinde göreve başladı. Hastane bünyesinde hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirten Dr. Korkmaz, " Cerrahi Hastanesi Denizli’de gerek hekimleri gerekse sağlık alanındaki örnek çalışmalarıyla uzun yıllar bildiğim ve duyduğum bir kurumdu. Hastalarıma bu kurumun bir parçası olarak hizmet vereceğim için oldukça mutluyum" dedi.

"Hekim kadromuzu her geçen gün genişletiyoruz"
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kadrosuna yeni katılan Uzm. Dr. Merve Bergin Korkmaz’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, "Hastalarımız çok şanslı. Çünkü her zaman ilgili ve güler yüzüyle onları karşılayan kocaman bir Fizik Tedavi ailemiz var. Alanında uzman hekimlerimiz ve donanımlı fizyoterapistlerimiz yalnızca Denizli’den değil çevre illerden de birçok hastaya şifa dağıtıyor. Fizik Tedavi branşımızda hizmet veren biri doçent olmak üzere ikisi uzman üç hekimimiz bulunuyor. Dr. Merve Hanım da kadromuza yeni katılan bir isim. Güler yüzü ve ilgisiyle şimdiden hastalarımızın kalbini kazandı, diğer hekimlerimiz ile birlikte önemli çalışmalara imza atacağından şüphemiz yok, kendisine ve hastanemize tekrar hayırlı olsun" dedi.

Cerrahi Hastanesi kadrosuna bir uzman isim daha eklendi

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