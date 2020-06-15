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Cerrahi maskeler gelinliklerin parçası oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.06.2020 11:31 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüsten korunma yöntemleri arasında önemi her geçen gün artan cerrahi maskeler, evlilik hazırlığı yapan kadınların gelinlik kombinasyonlarına da girdi - Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Adıyaman'daki gelinlik üreticileri de bu kapsamda üretimler yapıyor - Gelinlikçi Nazife Aslan: - "Gelinler için kendi oluşturduğumuz özel bir odada, gelinlik kumaşlarından özel olarak süslemeli cerrahi maskeler tasarlıyoruz"

ORHAN PEHLÜL - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma yöntemleri arasında önemli yere sahip cerrahi maskeler, evlilik hazırlığı yapan kadınların gelinlik kombinasyonlarının bir parçası haline geldi.

Düğün hazırlığını sürdüren çiftler, gelinlik mağazalarında yoğunluk oluşturuyor. Gelinlik alan çiftler, daha önceki dönemlere göre gelinliğe farklı bir parçayı daha dahil ediyor. Kovid-19'dan korunmak için hayati önem taşıyan maskelerinden, düğün ve nikah töreni sırasında da ayrılmak istemeyen çiftler, cerrahi maskelerini gelinliğin kumaşıyla süsleyerek farklı bir tarz oluşturuyor.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Adıyaman'da, artık gelinliklerde kişiye özel maske de tasarlanıyor.

Adıyaman'da gelinlik üretimi yapan Nazife Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun süre iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını, şimdilerde ise düğün hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ifade etti.

Düğünlerin 1 Temmuz itibarıyla başlaması yönünde hazırlıklarının sürdüğünü, bu süreçte verilen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Gelinler için kendi oluşturduğumuz özel bir odada, gelinlik kumaşlarından özel olarak süslemeli cerrahi maskeler tasarlıyoruz. Adıyaman'da Kovid-19 salgını dolayısıyla maskesiz dolaşmak yasak olduğu için, biz de gelinlerimizin rahatça dış çekim ve nikahlarını yapmaları için gelinliğe göre maskeler geliştirdik. Bu maskeler gelinlerimiz tarafından da çok tercih ediliyor."

- Dış çekimler için "gelinlik işlemeli maskeler"

Gelin Zehra Kılınç ise kentte maskesiz gezmenin yasak olduğunu hatırlattı.

Düğün hazırlığı yaptıklarını aktaran Kılınç, düğün öncesi dış çekim yapmak istediğini, gelinliğini daha erken giydiğini, sağlığı için de gelinlikle tasarlanan cerrahi maske taktığını ifade etti.

Damat Hikmet Türkeri ise yaklaşık 4 ay düğün tarihini ertelediklerini belirterek, "Alınan tedbirlere uyuyoruz. Bizler de işlemeli maskelerimizi taktık. Bugün dış çekim gerçekleştireceğiz, 1 Temmuz'da da düğünümüzü yapacağız." diye konuştu.

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