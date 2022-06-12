Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 2 hemşireyi taciz eden zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görevli 2 hemşireyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Özbekistan uyruklu Pandi E, 9 Haziran'da, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan dahiliye bölümünün yoğun bakım kısmında 2 hemşireyi taciz etti.

Hemşirelerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi inşaat alanında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin inşaatta herhangi bir görevinin bulunmadığı öğrenildi.

