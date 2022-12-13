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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde park tartışmasında sivil polis memuru ateş açtı: 1 yaralı

13.12.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir polis memuru, iddiaya göre park meselesi nedeniyle tartıştığı otopark görevlisini silahıyla vurarak yaraladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde park tartışmasında sivil polis memuru ateş açtı: 1 yaralı

Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, sivil polis memuru gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre eşini hastaneye getiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emrullah G. ile otopark görevlisi Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Park nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Polis memuru Emrullah G., aracından aldığı silahla ateş açarak Mehmet A.’yı yaraladı. Hastane personeli tarafından tedavi altına alınan Mehmet A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sivil polis memuru Emrullah G. ise olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

“OTOPARK KAVGASINDAN DOLAYI BİR KİŞİ, BİR KİŞİYİ VURMUŞ”

Kürşat Durna, “Bir yakınımı hastaneye getirdim. Benim bildiğim kadarıyla otopark kavgasından dolayı bir kişi, bir kişiyi vurmuş. Ben silah seslerini duymadım. Buraya geldiğimde olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Ben de çevredeki vatandaşlardan duydum. Yaralıyı ve vuranı görmedim. Sadece olay yeri inceleme ekipleri vardı” dedi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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