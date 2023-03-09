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Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin taşınacak bölümleri belirlendi

09.03.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, poliklinik hizmetlerinin ağırlıklı olarak Cerrahpaşa'da devam edeceğini, tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetlerinin ise İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yenilenen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceğini belirtti.

Aydın, üniversite bünyesinde hizmet veren ve yapılan teknik değerlendirmeler sonrasında ayaktan ve yatan sağlık hizmetleri durdurulan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aydın, Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cerrahpaşa yerleşkesini ziyareti sonrası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi için yerleşkenin bitişiğinde bulunan, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yenilenen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kullanıma açılmasıyla ilgili açıklamasını hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca'ya üretilen hızlı çözüm için teşekkür eden Aydın, sağlık ve eğitim hizmetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek olup, poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dahil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetleri Samatya ve Taksim Hastanelerimizde sürdürülecektir. Eğitim faaliyetlerimiz ise tüm birimlerimizde eşzamanlı olarak gerçekleştirilecektir. En kısa zamanda devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet kapasitelerinin İstanbul ili için önemli bir yükü kaldırdığı bilinci ile eğitim ve sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden devam edecektir."

Aydın, yeni Cerrahpaşa ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi projeleri tamamlandığında, geçici süre ile hizmet imkanı verilen Sağlık Bakanlığına ait hastanelerden ayrılarak kendi yerleşkelerindeki yeni binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdüreceklerini kaydetti.

İHALE TAMAMLANDI

Öte yandan İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yerleşkedeki yenileme çalışmasına ilişkin ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Gönen, şartnameye göre 220 bin metrekarelik alanın 600 günde teslim edileceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul Tıp Fakültesi ve Hasdal'da inşaatı devam eden binalar tamamlanana kadar Beylikdüzü Devlet Hastanesi ve Eyüp Devlet Hastanesine bazı bölümleri taşıma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Tükek, bu süreçte Çapa'da da bazı birimlerin hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki cerrahi branşların, çocuk kliniklerinin ve cerrahi monoblokun Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi'ne taşınmasının planlandığı öğrenildi.

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